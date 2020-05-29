Правительство Иркутской области рассказало о рисках новых пожаров и потопов

Уровень воды в Иркутской области нормальный, а пожаров в 4,2 раза меньше, чем в прошлом году. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе правительства региона.

С апреля в области открыт пожароопасный сезон: самые рискованные участки в местах отдыха, промысловых угодьях и на труднодоступных лесных территориях со сложным ландшафтом, куда не может заехать техника МЧС.

«В лесном фонде на территории региона зарегистрировано 319 пожаров, что на 16,894 меньше, чем на ту же дату в прошлом году, Площади лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились в 4,2 раза», — рассказали в местном правительстве.

Все благодаря быстрой ликвидации очагов возгораний — в первые сутки потушено 92,394 природных пожаров, в прошлом году в начале сезона потушили всего 5194 пожара. Несмотря на сокращенное финансирование охраны лесов из федерального бюджета, область справляется, заверили в правительстве. У региона есть денежный резерв на борьбу со стихиями — более миллиарда рублей.

«В настоящих социально-экономических условиях, в которых оказалась страна, полномочия финансируются не в полном объеме. Из областного бюджета выделяются субвенции на мониторинг пожарной опасности», — заявили в областном правительстве.

Хоть уровень воды стабильный и ниже критических отметок, в случае сильных дождей и выхода рек из берегов может быть подтоплено 200 населенных пунктов, стоящих в бассейнах рек Иркут, Китой, Уда, Ия, Белая (левобережные притоки реки Ангары), Бирюса и Киренга.

Пандемия коронавируса на работу оперативных групп никак не повлияла. Перед отправкой в паводкоопасные районы личный состав прошел тестирование на COVID-19, получил маски, перчатки и санитайзеры, а на пропускных пунктах измеряют температуру.

В конце июня 2019 года Иркутскую область настиг сильный паводок, больше всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. Вода в реке Ия поднялась до 14 метров. Погибло 25 человек, шестеро пропали без вести, потопило 17,5 тысяч домов. После наводнения начались лесные пожары, потушить которые удалось лишь к концу лета.