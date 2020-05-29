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9:49   29 Мая 2020
Экономика

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Транзит голубого топлива по газопроводу "Ямал — Европа" на участке Польши отсутствует в течение двух дней, пишут СМИ.

Газопровод на протяжении двух дней осуществляет реверсные поставки ресурса из Германии в Польшу, передает "Интерфакс". Переход на реверсивный режим обусловлен отсутствием транзитных заявок с востока на запад. Отсутствовала возможность и удовлетворения заявки на осуществление "виртуального реверса" с запада с помощью перекачки голубого топлива из "большого" потока газа "Газпрома" с восточного направления.

Протяженность газопровода "Ямал — Европа" составляет более 2000 километров. Труба берет начало в российском городе Торжок и пролегает до немецкого Франкфурта-на-Одере. Его проектная мощность в 33 миллиарда кубометров в год была достигнута в 2006 году.

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Автор: Василий Пименов
#польша #газ #газопровод

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