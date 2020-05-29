Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Начиная с 1 июня, граждане Турции смогут совершать междугородние поездки, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Туркам снова разрешат посещать общественные места. В их числе пляжи, заповедники, парки и музеи. Также работу возобновят кафе и детские сады. С 1 июня к работе вернутся государственные служащие, которые были отправлены в отпуска на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки.

Турция активно борется с пандемией коронавирусной инфекции, заявил Эрдоган. За все время борьбы с распространением заболевания в государстве было выявлено практически 160 тысяч граждан с коронавирусом. Из них скончался 4431 человек, а на поправку пошли 123 тысячи.

Правительство Турции готово организовать спецрейсы для вывоза граждан Российской Федерации и Германии. Мера будет принята даже в том случае, если не произойдет возобновления регулярного авиасообщения, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.