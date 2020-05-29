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9:20   29 Мая 2020
Политика

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Большая часть россиян проявила желание голосовать и участвовать в выборных процессах через Интернет, если у них будет такая возможность. Об этом информирует Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Исходя из полученных данных, более 50% жителей РФ готовы принять участие в голосовании по Сети. Опрос показал, что дистанционный формат поддерживают в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. ВЦИОМ выяснил, что еще 60% опрошенных боятся стать жертвами мошенников во время голосования по интернету, передает ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения голосования по поправке к Конституции России будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, которое лидер примет на основании данных о коронавирусе.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #вциом #поправка

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