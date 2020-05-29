Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
9:20   29 Мая 2020
Экономика

МЭР: в апреле ВВП России сократился на 12%

МЭР: в апреле ВВП России сократился на 12%

ВВП России в апреле текущего года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленным Министерством экономического развития (МЭР) РФ.

Как отмечает ведомство, в марте ВВП страны вырос на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а в первом квартале – на 1,6% год к году. При этом в апреле внутренний валовой продукт сократился на 12% в годовом выражении.

МЭР объяснило снижение ВВП в апреле введением с 30 марта режима нерабочих дней в России из-за распространения коронавируса, а также негативной внешнеэкономической конъюнктурой карантинными ограничениями в других государствах, в том числе партнерах Москвы. Снижение ВВП РФ за первые четыре месяца 2020 года министерство оценивает на уровне 1,9% год к году.

По данным Минэкономразвития, наибольший спад в период нерабочих дней наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Например, объем предоставляемых населению платных услуг в апреле сократился на 37,9% по сравнению с предыдущим годом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #ввп #кризис #экономика россии #минэкономразвития рф #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...