МЭР: в апреле ВВП России сократился на 12%

ВВП России в апреле текущего года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленным Министерством экономического развития (МЭР) РФ.

Как отмечает ведомство, в марте ВВП страны вырос на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а в первом квартале – на 1,6% год к году. При этом в апреле внутренний валовой продукт сократился на 12% в годовом выражении.

МЭР объяснило снижение ВВП в апреле введением с 30 марта режима нерабочих дней в России из-за распространения коронавируса, а также негативной внешнеэкономической конъюнктурой карантинными ограничениями в других государствах, в том числе партнерах Москвы. Снижение ВВП РФ за первые четыре месяца 2020 года министерство оценивает на уровне 1,9% год к году.

По данным Минэкономразвития, наибольший спад в период нерабочих дней наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Например, объем предоставляемых населению платных услуг в апреле сократился на 37,9% по сравнению с предыдущим годом.