Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Алкоголь замедляет процесс снижения веса, из-за чего его употреблять соблюдающим диету людям не рекомендуется. Об этом сообщает Роскачество.

Эксперты организации отмечают, что иногда алкоголь даже способствует набору массы. Так, если человек выпивает один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели, то вес он набирать не будет. Однако, небольшая доза алкоголя может привести к отекам и похмелью, что может сказаться на весе.

Роскачество отмечает, что наименее калорийно пиво с низким процентом алкоголя: его энергическая ценность составляет примерно 42 килокалории на 100 грамм продукта. Наиболее калорийными являются сладкие ликеры, такие как Бейлис (около 327 ккал на 100 грамм).