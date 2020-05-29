Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
9:06   29 Мая 2020
Общество

Доктор Мясников объяснил, почему в России распространение COVID-19 заметно ослабло

Доктор Мясников объяснил, почему в России распространение COVID-19 заметно ослабло

Известный телеведущий и врач Александр Мясников сообщил, что с ростом количества зараженных людей коронавирус постепенно теряет способность заражать.

Медик в своем Telegram-канале пишет, что вирус проходит фильтрацию через иммунные силы, а в борьбе с ними он теряет свою былую мощь. Поэтому каждый раз, попадая в очередной организм, это приводит к его ослаблению, пишет РИА Новости.

Специалист отмечает, что сейчас в России наблюдается спад волны эпидемии, а подавляющее число случаев зафиксировано с минимальными симптомами или вообще бессимптомно.

"Поел вирус, насосался крови и отвалился. Надеюсь, что надолго", — пишет Мясников.

Врач также акцентирует на важности сохранения ограничительных мер, чтобы выиграть время и сделать "взлет кривой более пологим". Если мутации не будет, по мнению Мясникова, вирус "не сможет наделать большой беды".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно изучить на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#врач #лечение #лекарства #заражение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...