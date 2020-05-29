Доктор Мясников объяснил, почему в России распространение COVID-19 заметно ослабло

Известный телеведущий и врач Александр Мясников сообщил, что с ростом количества зараженных людей коронавирус постепенно теряет способность заражать.

Медик в своем Telegram-канале пишет, что вирус проходит фильтрацию через иммунные силы, а в борьбе с ними он теряет свою былую мощь. Поэтому каждый раз, попадая в очередной организм, это приводит к его ослаблению, пишет РИА Новости.

Специалист отмечает, что сейчас в России наблюдается спад волны эпидемии, а подавляющее число случаев зафиксировано с минимальными симптомами или вообще бессимптомно.

"Поел вирус, насосался крови и отвалился. Надеюсь, что надолго", — пишет Мясников.

Врач также акцентирует на важности сохранения ограничительных мер, чтобы выиграть время и сделать "взлет кривой более пологим". Если мутации не будет, по мнению Мясникова, вирус "не сможет наделать большой беды".

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