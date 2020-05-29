Минобороны России сообщило о работе полевых госпиталей в двух городах Дагестана

Министерство обороны РФ сообщило о работе полевых госпиталей, развернутых в Дагестане в двух городах. Под наблюдением военных врачей находятся десятки жителей Буйнакска и Ботлиха, указано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Минобороны России начать строительство медицинского центра в Дагестане, в котором будут лечить пациентов с выявленным коронавирусом. Медцентры появятся в трех городах республики. Мобильные госпитали уже развернуты в Буйнакске и Ботлихе, где необходимую медицинскую помощь после прохождения лечебно-диагностических процедур продолжают получать более 40 человек. Все поступающие в инфекционные отделения пациенты находятся под наблюдением квалифицированных военных специалистов.

Российские полевые госпитали в Дагестане оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, современными лабораториями, а также необходимым запасом лекарств, указано в сообщении Минобороны РФ.