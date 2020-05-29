Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Турции приступят к смягчению ограничений по коронавирусу с 1 июня

 Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество

Соблюдающим диету людям не стоит употреблять алкоголь — Роскачество
Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

Газ по польскому участку газопровода "Ямал — Европа" не поступает второй день

 Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно

Больше половины жителей РФ готовы голосовать на выборах дистанционно
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
8:55   29 Мая 2020
Армия

Минобороны России сообщило о работе полевых госпиталей в двух городах Дагестана

Минобороны России сообщило о работе полевых госпиталей в двух городах Дагестана

Министерство обороны РФ сообщило о работе полевых госпиталей, развернутых в Дагестане в двух городах. Под наблюдением военных врачей находятся десятки жителей Буйнакска и Ботлиха, указано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Минобороны России начать строительство медицинского центра в Дагестане, в котором будут лечить пациентов с выявленным коронавирусом. Медцентры появятся в трех городах республики. Мобильные госпитали уже развернуты в Буйнакске и Ботлихе, где необходимую медицинскую помощь после прохождения лечебно-диагностических процедур продолжают получать более 40 человек. Все поступающие в инфекционные отделения пациенты находятся под наблюдением квалифицированных военных специалистов.

Российские полевые госпитали в Дагестане оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, современными лабораториями, а также необходимым запасом лекарств, указано в сообщении Минобороны РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#дагестан #минобороны #военные #врачи #лечение #буйнакск #госпитали #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...