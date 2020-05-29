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19:10   29 Мая 2020
Экономика

Кормоуборочные комбайны «Ростсельмаша» F2000 пошли в серию

Кормоуборочные комбайны «Ростсельмаша» F2000 пошли в серию

Специалисты российской машиностроительной компании «Ростсельмаш» отчитались о новых производственных успехах. Предприятие, специализирующееся на разработке и сборке тяжелой техники для сельскохозяйственных работ, выпустило в серию новый кормоуборочный комбайн. По данным информационного портала «Igrader», речь идет о семействе F2000, состоящем из моделей F2450, F2550 и F2650.

Первая партия новых сельскохозяйственных машин уже сошла с конвейера. В планах компании наладить полный цикл серийного производства всех трех моделей, которые отличаются мощностью силовых агрегатов. Комбайны получили дизельные двигатели Mercedes на 450, 550 и 611 лошадиных сил, работающие в паре с гидростатической трансмиссией. Все модели оснащены большим топливным баком на 1500 литров, что позволяет увеличить время работы в поле.

В базовой комплектации модели обладают передним приводом, который можно дооснастить до полноприводной версии. Кроме того, покупатели могут выбрать шины трех типов и размеров, предназначенных для разных видов почвы.

Серия F2000 может использоваться на крупных сельхозпредприятиях с потребностью заготовки большого объёма силосуемых кормов. Комбайн обладает конфигурируемым питателем, оснащенным рамкой продольно-поперечного копирования рельефа, что позволяет проводить работы на разных полях с адаптерами шириной захвата до 7,5 м.

Главной особенностью нового комбайна является система датчиков измерения потока массы обрабатываемых культур с контролем расстояния между задними вальцами питателя. Также предустановлен измеритель влажности технологической массы и силосопровода. Современные электронные комплексы контролируют длину среза заготавливаемой культуры, предупреждают комбайнёра о степени остроты ножей и регулируют скорость движения комбайна и оборотов ДВС.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #комбайн

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