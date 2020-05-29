Минпромторг ожидает выгодные условия по покупке автомобилей после открытия салонов в РФ

Возобновление работы автосалонов после снятия ограничительных мер позволит покупателям выгодно приобрести новые российские автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Минпромторг Российской Федерации сообщило, что открытие автосалонов после пандемии коронавируса поможет поддержать целую цепочку создания российского автомобильного производства. Приобрести автомобиль сейчас можно в 42 регионах России. С начала лета московские автомобильные салоны также возобновят свою деятельность. Об этом пишет ТАСС.

Министерство подчеркнуло, что в результате совещания по развитию автопрома с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были приняты меры поддержки автомобильного производства на территории страны. Отмечается также, что запуск салонов дилеров позволит автозаводам постепенно нарастить производство.