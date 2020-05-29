Онищенко предупредил об опасности "схлопотать" коронавирус в подъезде

Подъезд является самым недооцененным местом по опасности подхватить коронавирус. Чтобы обезопасить себя, нужно надевать защитные маски и перчатки перед выходом из квартиры, заявил первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России в разговоре с "Парламентской газетой" напомнил, что подъезд также является общественным местом, поэтому там в час пик вполне можно столкнуться с большим количеством людей, спешащих на работу или с нее.

Онищенко отметил, что в подъездах вирус может жить дольше, так как в них меньше попадает солнечных лучей. Кроме того, люди часто трогают руками перила, кнопки лифта, домофона, и таким образом могут передать коронавирус. Также по пути реально встретить соседа.

Врач напомнил, что многие переносят коронавирус без симптомов, поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Онищенко советует иметь минимум шесть одноразовых масок на день, чтобы использовать по одной на дорогу до работы и домой, а также еще четыре на восьмичасовой рабочий день с учетом замены маски через каждые два часа.