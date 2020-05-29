Власти РФ и Японии планируют обсудить судьбу Курильских островов в июне

Консультации между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курилах состоятся в первой половине июня. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду, что переговоры с правительством Российской Федерации будут всеобъемлющими. В ходе телефонных переговоров Мотэги и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили развитие двусторонних отношений между РФ и Японией. Политики выразили полную готовность укреплять политический диалог. Об этом пишет ТАСС.

Министры двух стран подтвердили готовность укреплять политический диалог на всех уровнях, отмечается в ведомстве. Лавров и Мотэги рассказали о желании возобновить рабочие контакты в ближайшее время по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части территории Курил.