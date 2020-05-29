Воробьев рассказал о преображении парков в Подмосковье после пандемии

Жители Подмосковья вскоре смогут наслаждаться прогулками по новым паркам и улицам.Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, что самой важной задачей сейчас является организация в каждом городе Московской области парков, мест отдыха и комфортных набережных для прогулок. Воробьев отметил, что властям Подмосковья придется завершить начатые проекты и при первой возможности приступить к новым проектам.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о предстоящей завершении работы в усадьбе Кривякино в Воскресенске, где полностью обновлен парк. Он также рассказал, что в городе Верея облагородили центр. По словам Хайкина, в новом облике перед жителями Московского региона в этом году предстанут Серпухов, Ивантеевка, Лосино-Петровский и другие городские округа.