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7:32   29 Мая 2020
Армия

Российские инженеры разработали новейшую аппаратуру самонаведения торпед

Российские инженеры разработали новейшую аппаратуру самонаведения торпед

Торпедное вооружение России прошло модернизацию. Благодаря новейшей системе самонаведения, торпеды будут обнаруживать цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью, заявили в пресс-службе Ростеха.

Инженеры АО "Научно-исследовательского института электронных приборов", входящего в состав госкорпорации Ростех, смогли разработать новую аппаратуру самонаведения с усовершенствованными характеристиками.

Система стала менее габаритной и может использоваться на торпедах различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и по надводным целям.

Как передает ТАСС слова заместителя генерального директора НИИЭП Валерия Эдвабника, на сегодня ни в одной стране нет аналогов торпедного вооружения России. Специалистам НИИЭП предполагается стипендия президента РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #вооружение #ростех

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