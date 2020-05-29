Российские инженеры разработали новейшую аппаратуру самонаведения торпед

Торпедное вооружение России прошло модернизацию. Благодаря новейшей системе самонаведения, торпеды будут обнаруживать цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью, заявили в пресс-службе Ростеха.

Инженеры АО "Научно-исследовательского института электронных приборов", входящего в состав госкорпорации Ростех, смогли разработать новую аппаратуру самонаведения с усовершенствованными характеристиками.

Система стала менее габаритной и может использоваться на торпедах различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и по надводным целям.

Как передает ТАСС слова заместителя генерального директора НИИЭП Валерия Эдвабника, на сегодня ни в одной стране нет аналогов торпедного вооружения России. Специалистам НИИЭП предполагается стипендия президента РФ.