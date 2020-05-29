Мэр американского города Миннеаполиса ввел режим ЧС на фоне беспорядков

Режим чрезвычайной ситуации продлится 72 часа, сообщил Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса. Протестующие требуют наказать виновных в смерти невиновного афроамериканца.

Местные жители находятся в опасности из-за протестов и жестоких беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции. Как передают РИА Новости, власти города запросили помощи у соседних округов и уже задействовали Национальной гвардии для обеспечения безопасности.

Напомним, что Флойд умер в реанимации. Он потерял сознание во время задержания правоохранителями. Один из блюстителей закона повалил его на землю, надел наручники и придавил коленом шею. Задержанный пытался сказать, что не может дышать, а после потерял сознание, медики не смогли спасти ему жизнь. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Протестующие под хештегом ICANTBREATHE (я не могу дышать) объединились против произвола полиции и требуют ареста полицейского, который убил невинного. Они крушат магазины и забрасывают полицию камнями и бутылками.