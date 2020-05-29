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6:59   29 Мая 2020
Общество

Мэр американского города Миннеаполиса ввел режим ЧС на фоне беспорядков

Мэр американского города Миннеаполиса ввел режим ЧС на фоне беспорядков

Режим чрезвычайной ситуации продлится 72 часа, сообщил Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса. Протестующие требуют наказать виновных в смерти невиновного афроамериканца.

Местные жители находятся в опасности из-за протестов и жестоких беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции. Как передают РИА Новости, власти города запросили помощи у соседних округов и уже задействовали Национальной гвардии для обеспечения безопасности. 

Напомним, что Флойд умер в реанимации. Он потерял сознание во время задержания правоохранителями. Один из блюстителей закона повалил его на землю, надел наручники и придавил коленом шею. Задержанный пытался сказать, что не может дышать, а после потерял сознание, медики не смогли спасти ему жизнь. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Протестующие под хештегом ICANTBREATHE (я не могу дышать) объединились против произвола полиции и требуют ареста полицейского, который убил невинного. Они крушат магазины и забрасывают полицию камнями и бутылками.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #протесты

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