Вассерман рассказал о своей популярности после шоу "Что? Где? Когда?"

Игра в 1990 году сделала одесскую команду знаменитыми. Об этом рассказал публицист, писатель, коллекционер макетов оружия Анатолий Вассерман.

Вассерман сообщил, что его команда с капитаном Злотниковым одержала верх над командой из Киева. Трансляцию игры показали по телевидению, а на следующий день при походе на рынок от поклонников не было прохода, все просили автограф и интересовались деталями игры.

Вассерман отметил, что за час они с матерью прошли всего лишь километр. Также знаток интеллектуальных игр добавил, что ему противопоказано быть капитаном, так как у него не подходящий для этого характер. Об этом и многом другом Анатолий Вассерман рассказал в интервью "Литературной газете".

Вассерман рассказал во сколько лет научился читать. По его словам, в три с половиной года он научился читать по слогам, а в четыре года уже мог быстро прочитывать различные книжки. Также Анатолий Вассерман сообщил, что от процесса интеллектуальных игр он получает истинное удовольствие.