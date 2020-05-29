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6:32   29 Мая 2020
Общество

Вассерман рассказал о своей популярности после шоу "Что? Где? Когда?"

Вассерман рассказал о своей популярности после шоу "Что? Где? Когда?"

Игра в 1990 году сделала одесскую команду знаменитыми. Об этом рассказал публицист, писатель, коллекционер макетов оружия Анатолий Вассерман.

Вассерман сообщил, что его команда с капитаном Злотниковым одержала верх над командой из Киева. Трансляцию игры показали по телевидению, а на следующий день при походе на рынок от поклонников не было прохода, все просили автограф и интересовались деталями игры.

Вассерман отметил, что за час они с матерью прошли всего лишь километр. Также знаток интеллектуальных игр добавил, что ему противопоказано быть капитаном, так как у него не подходящий для этого характер. Об этом и многом другом Анатолий Вассерман рассказал в интервью "Литературной газете".

Вассерман рассказал во сколько лет научился читать. По его словам, в три с половиной года он научился читать по слогам, а в четыре года уже мог быстро прочитывать различные книжки. Также Анатолий Вассерман сообщил, что от процесса интеллектуальных игр он получает истинное удовольствие.

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Автор: Илья Романович
#вассерман #одесса

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