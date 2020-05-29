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5:51   29 Мая 2020
Экономика

Экономисты BCG прогнозируют три сценария развития ситуации на российском рынке труда

Экономисты BCG прогнозируют три сценария развития ситуации на российском рынке труда

Специалисты компании Boston Consulting Group (BCG) назвали три сценария развития безработицы на российском рынке труда, вызванной пандемией. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно расчетам специалистов, при благоприятном развитии ситуации количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6 процента до 6-7 процентов.

Наиболее вероятный сценарий развития ситуации назвали "Тяни-толкай". Он предполагает умеренный уровень сокращений — примерно на 11-16 процентов в сфере услуг, 7-10 процентов в торговле, 6-10 процентов в строительстве и недвижимости, а также 5-10 процентов в промышленности.

Самый негативный сценарий назван "Критический спад". Он предполагает рост числа безработных до 12-15 процентов с ростом числа сокращения на 7,8 миллиона. Трудоустройство могут потерять до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

Управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка сообщил РИА Новости, что при любом из сценариев сильнее всего пострадает сфера услуг и непродовольственный ритейл. Он выразил мнение, что активная господдержка должна быть направлена на наиболее пострадавшие отрасли.

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Автор: Юлия Яковлева
#кризис #безработица #коронавирус

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