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Американская журналистка раскрыла мистификацию Обамы о "вмешательстве" РФ

Американская журналистка раскрыла мистификацию Обамы о "вмешательстве" РФ

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5:14   29 Мая 2020
Политика

Американская журналистка раскрыла мистификацию Обамы о "вмешательстве" РФ

Американская журналистка раскрыла мистификацию Обамы о "вмешательстве" РФ

Барак Обама сфабриковал мнимое "вмешательство" РФ в выборы президента США 2016 года, пытаясь навредить победившему на них Дональду Трампу перед его инаугурацией. Мистификацию раскрыла американская журналистка и политик Кэтлин Макфарлэнд.

Журналистка сообщила подробности закрытых слушаний, проходивших в Конгрессе, на которых руководители американских служб разведки признавали, что никакого сговора Трампа и России никогда не существовало. Однако в своих публичных выступлениях продолжали внушать американскому народу, что у них якобы есть какие-то доказательства избрания нового президента под "влиянием" Москвы.

Макфарлэнд напомнила, что перед своим уходом из Белого дома Обама ввел против России санкции за вымышленное "вмешательство". Журналистка считает, что именно санкции были целью этой мистификации Обамы, которой он хотел остановить Трампа. Однако Россия не оправдала ожиданий бывшего президента США, который рассчитывал на жесткий ответ со стороны Москвы, чтобы таким образом не только испортить отношения двух стран, но и помешать новоизбранному американскому лидеру перед инаугурацией, передает Федеральное агентство новостей.

Иск о мнимом "вмешательстве" России в американские выборы окончательно развалился в суде в середине марта, когда стало известно, что Минюст США снял все обвинения с российской компании "Конкорд", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Предприниматель намерен отсудить у американской стороны 50 млрд долларов за незаконное преследование.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #обама #расследование #трамп #пригожин #вмешательство

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