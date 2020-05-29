Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

Онлайн-сервис "Яндекс.Карты" запустил расписание для москвичей. Для того, чтобы узнать его, нужно ввести адрес или указать дом на карте.

Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе будут проводиться по графику с 1 по 14 июня, сообщает первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Для этого не потребуется специальный пропуск, однако рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Гулять жителям Москвы с начала июня разрешается три раза в неделю с 9.00 до 21.00 (по мск). Дни для прогулок указаны в графике собственного дома, который можно указать прямо в приложении "Яндекс.Карты". Отмечается, что необходимо также использовать средства индивидуальной защиты.