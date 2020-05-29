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Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

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Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

 Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

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4:32   29 Мая 2020
Общество

Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

Расписание прогулок для москвичей стало доступно через сервис "Яндекс.Карты"

Онлайн-сервис "Яндекс.Карты" запустил расписание для москвичей. Для того, чтобы узнать его, нужно ввести адрес или указать дом на карте.

Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе будут проводиться по графику с 1 по 14 июня, сообщает первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Для этого не потребуется специальный пропуск, однако рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий личность. 

Гулять жителям Москвы с начала июня разрешается три раза в неделю с 9.00 до 21.00 (по мск). Дни для прогулок указаны в графике собственного дома, который можно указать прямо в приложении "Яндекс.Карты". Отмечается, что необходимо также использовать средства индивидуальной защиты. 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #яндекс #пандемия #самоизоляция

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