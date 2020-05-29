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4:00   29 Мая 2020
Политика

Лукашевич назвал "демократией по-американски" зачистку YouTube "неугодных" СМИ

Лукашевич назвал "демократией по-американски" зачистку YouTube "неугодных" СМИ

Корпорации Facebook, YouTube и Googlе забыли о своих ценностях и перешли к контролю над "неугодными" СМИ. Так и работает "демократия по-американски", заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Американские компании Facebook, YouTube и Googlе, которые когда-то заявляли о приверженности демократии и свободе слова, подвергли цензуре СМИ. С видеохостинга были удалены каналы News Front, Anna News и ТРК "Крым-24". 

По словам Лукашевича, это говорит о том, что американские компании пытаются жестко контролировать потоки информации. Такая политика противоречит международным обязательствам, по которым должны быть обеспечены доступ к информации и свобода СМИ, пишет ТАСС.

По мнению постпреда, совершив такой поступок во время пандемии коронавируса, когда остался лишь цифровой способ получения информации, США воплотили в жизнь антиутопию Оруэлла "1984". 

Компания Google в апреле заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и его канал на YouTube с объяснением о якобы нарушениях правил ресурса. Однако так и не было пояснено, о чем именно шла речь. После чего Google заблокировала аккаунт НТВ с видеообращением президента РФ Владимиром Путиным к россиянам по поводу коронавируса. Под зачистку компании попал также RT.

ФАН обратился к Google Incorporated с требованием разблокировать аккаунты и восстановить удаленные видеоролики. Американская компания совершает цензуру по отношению к российскому интернету.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#google #youtube #блокировка #российские сми #александр лукашевич

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