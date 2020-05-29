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3:31   29 Мая 2020
Общество

Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

Минтруд РФ выступил с инициативой, подразумевающий запрет на увольнение сотрудников работодателем в период ограничительных мер из-за COVID-19. Проект постановления рассмотрит трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании в период самоизоляции нельзя увольнять или отправлять в простой. Прекращение трудовых отношений должно осуществляться только по инициативе работника или по соглашению сторон.

РБК пишет, что ведомство предлагает также установить норму, при которой в случае сокращения штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение будет происходить после окончания ограничительных мер.

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Автор: Яна Либерман
#минтруд рф #самоизоляция #коронавирус

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