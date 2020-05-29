Трамп подписал указ, регулирующий деятельности соцсетей в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который регулирует деятельность социальных сетей в США. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов.

Трамп отметил, что социальные сети ранее имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они якобы являются нейтральной платформой.

Документ призван установить регулирование работы социальных сетей на основании раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. По мнению Трампа, принятие соответствующего указа является "большим решением", поскольку замешанные в цензуре и политических действиях соцсети больше не смогут уходить от ответственности.

Трамп поручил Федеральной комиссии по торговле следить за тем, чтобы соцсети не участвовали в действиях, которые вводят в заблуждение или наносят вред торговле. Ранее американский лидер отметил, что допускает возможность закрытия Twitter.