Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни

Скончался журналист Сергей Мохнаткин. Данную информацию обнародовало издание ТАСС со ссылкой на Facebook журналиста Виктора Шендеровича.

Российский гражданский активист и журналист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. Об этом в четверг вечером сообщил в свое Facebook журналист Виктор Шендерович.

Ранее у Мохнаткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В начале зимы 2019 года у журналиста отказали ноги. Последний год жизни активист передвигался с помощью инвалидной коляски. Сергей Мохнаткин является лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы "За мужество, проявленное в защите прав человека".