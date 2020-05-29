Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

 Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни

Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни
Трамп подписал указ, регулирующий деятельности соцсетей в США

Трамп подписал указ, регулирующий деятельности соцсетей в США

 Протурецкие СМИ опубликовали фейковое “доказательство” присутствия ЧВК “Вагнера” в Ливии

Протурецкие СМИ опубликовали фейковое “доказательство” присутствия ЧВК “Вагнера” в Ливии
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

Минтруд РФ предложил запретить увольнять работников в период самоизоляции

 Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни

Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни
Трамп подписал указ, регулирующий деятельности соцсетей в США

Трамп подписал указ, регулирующий деятельности соцсетей в США

 Протурецкие СМИ опубликовали фейковое “доказательство” присутствия ЧВК “Вагнера” в Ливии

Протурецкие СМИ опубликовали фейковое “доказательство” присутствия ЧВК “Вагнера” в Ливии
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
2:29   29 Мая 2020
Общество

Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни

Журналист Сергей Мохнаткин умер на 67-м году жизни

Скончался журналист Сергей Мохнаткин. Данную информацию обнародовало издание ТАСС со ссылкой на Facebook журналиста Виктора Шендеровича.

Российский гражданский активист и журналист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. Об этом в четверг вечером сообщил в свое Facebook журналист Виктор Шендерович.

Ранее у Мохнаткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В начале зимы 2019 года у журналиста отказали ноги. Последний год жизни активист передвигался с помощью инвалидной коляски. Сергей Мохнаткин является лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы "За мужество, проявленное в защите прав человека".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#смерть #журналист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...