Протурецкие СМИ опубликовали фейковое “доказательство” присутствия ЧВК “Вагнера” в Ливии

Протурецкие СМИ выдали видеосъемку военной колонны в Ливии за отступающих бойцов ЧВК “Вагнера”. Об этом пишет ФАН.

Попытки “найти” ЧВК “Вагнера” в Ливии предпринимались неоднократно. Однако, до сих пор нет каких-либо прямых доказательств того, что она там присутствует. Очередные “факты” представил YouTube-канал турецкого агентства “Анадолу”, чью публикацию подхватили некоторые издания. Отмечается, что “более 90 процентов” добровольцев ЧВК якобы отступили на юг к Бени-Валид, а также что конвой растянулся на семь километров.

Сама опубликованная видеозапись плохого качества и длится чуть более минуты, отмечает ФАН. На ней присутствуют отчетливые монтажные склейки. Ролик демонстрирует вереницу машин.

Так, первый показанный автомобиль — 3,5-тонный грузовик белого цвета, который мог быть произведен в Китае. В открытом кузове машины перевозятся люди арабской внешности в военной форме — скорее всего, это солдаты ЛНА. Они приветствуют местных жителей, махая тем руками — что было бы странным поведением для секретных бойцов ЧВК.

После монтажной склейки, идет боевая машина “Тигр” из Узбекистана. Каким образом технику из другого государства можно отнести к ЧВК “Вагнера”, остается непонятным.

Далее демонстрируется белый “Урал”. Окрас выдает в нем принадлежность к ООН. Также известно, что ООН использует грузовики данной марки, как и другую технику российского и советского производства.

Всего на видео представлены два грузовика и пикап с бойцами ЛНА, две боевые машины “Тигр”, белый “Урал”, пикап, египетский бронетранспортер, зеленый Урал и еще один “Тигр”. Выводы о том, что эти машины относятся к ЧВК “Вагнер” кажутся не просто натянутыми, но и несостоятельными.