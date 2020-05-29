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1:19   29 Мая 2020
Политика

Трамп допустил возможность закрытия Twitter

Трамп допустил возможность закрытия Twitter

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета на деятельность Twitter. Об этом он сообщил на брифинге.

Президент США заявил, что он, насколько знает, мог бы закрыть Twitter. По его словам, перед этим должны быть пройдены юридические процедуры.

Трамп отметил, что должен проконсультироваться с юристами по данному вопросу. По его словам, если бы это можно было бы законно сделать, то он бы это сделал.

По словам американского лидера, существуют многие другие соцсети, которые можно было бы использовать вместо Twitter.

Как писал ФАН, ранее Трамп заявил журналистам о том, что он бы удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы СМИ в США не были такими лживыми.

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Автор: Руслан Неглинный
#трамп #twitter #соцсети

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