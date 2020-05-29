ЦПВС зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков в Сирии

Российские военные продолжают работу, нацеленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи Сирии. Об этом сообщил контр-адмирал Олег Журавлев.

Прошло тринадцатое по счету российское-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. Впервые патруль прошел до населенного пункта Урум-эль-Джауз. Протяженность пути составила рекордные 20 километров. Движение с воздуха контролировали беспилотники ВКС РФ.

Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Алеппо. Российская военная полиция прошла по одному маршруту в Алеппо и по одному в Хасаке. Армейская авиация провела воздушное патрулирование близ Метраса.

Военные зафиксировали один обстрел населенного пункта Джуюас, нападение на населенный пункт Дахр-эль-Кебир и три обстрела населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций запрещеной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".