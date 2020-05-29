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Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

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Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

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0:13   29 Мая 2020
Общество

Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

Отсутствие честных СМИ в США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу удалять свой аккаунт в Twitter. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

Глава Белого дома отметил, что если бы в стране была честная пресса, то он бы сделал бы это незамедлительно. Он признал, что речь не идет обо всех подряд и есть много хороших журналистов, которых он уважает.

Трамп отметил, что его аудитория в соцсетях составляет 186 миллионов человек. По его словам, это превышает охват, имеющийся у медийных компаний.

По его словам, его записи в Twitter читаются постоянно. Это помогает ему опровергать "псевдоновости", считает Трамп.

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Автор: Руслан Неглинный
#трамп #twitter #фейковые новости

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