Трамп отказался удалять свою страницу в Twitter, чтобы противостоять фейкам

Отсутствие честных СМИ в США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу удалять свой аккаунт в Twitter. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

Глава Белого дома отметил, что если бы в стране была честная пресса, то он бы сделал бы это незамедлительно. Он признал, что речь не идет обо всех подряд и есть много хороших журналистов, которых он уважает.

Трамп отметил, что его аудитория в соцсетях составляет 186 миллионов человек. По его словам, это превышает охват, имеющийся у медийных компаний.

По его словам, его записи в Twitter читаются постоянно. Это помогает ему опровергать "псевдоновости", считает Трамп.