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23:45   28 Мая 2020
Политика

Депутат ГД назвал запредельным цинизмом призывы экс-посла США на Украине к блокаде Крыма

Депутат ГД назвал запредельным цинизмом призывы экс-посла США на Украине к блокаде Крыма

Призывы бывшего посла США на Украине Джона Хербста к водной блокаде Крыма являются запредельным цинизмом. Об этом заявил депутат Госдумы от РК Константин Бахарев.

Украинские СМИ ранее растиражировали заявление экс-посла США, призвавшего Киев продолжать водную блокаду полуострова. Хербст также призвал к введению новых санкций против России. Соответствующие заявления прозвучали в ходе онлайн-конференции.

Представители США продолжают навязывать Киеву свои интересы даже после того, как уходят в отставку, демонстрируя тем самым полное отсутствие уважения к Украине и к властям страны в частности, считает российский парламентарий. Бахарев добавил, что призывы Хербста представляют собой запредельный цинизм даже по меркам США.

Фактически экс-посол США на Украине говорит о том, что Киев должен проводить в отношении Крыма политику "максимального удушения", констатировал депутат. Об этом Бахарев сообщил РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #крым #блокада #бахарев

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