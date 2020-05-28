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23:10   28 Мая 2020
Технологии

Способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" вернулось в порт Мукран

Способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" вернулось в порт Мукран

Судно-трубоукладчик "Академий Черский", способное достроить газопровод "Северный поток-2", возвращается в порт Мукран в Германии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ресурсов Myshiptracking и Marine Traffic.

Российское судно "Академик Черский" в четверг утром покинуло гавань и остановилось в нескольких километрах от немецкого порта. Позже у Мукрана пришвартовалась баржа "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, также отвечающая требованиям для прокладки газовой трубы.

Судно-трубоукладчик прибыло в порт Мукран ранее 8 мая. "Академик Черский" в феврале вышел из порта Находки и направился в Сингапур, однако по ходу следования корабля его маршрут неоднократно менялся, отмечает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#корабль #северный поток-2 #Академик Черский

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