Способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" вернулось в порт Мукран

Судно-трубоукладчик "Академий Черский", способное достроить газопровод "Северный поток-2", возвращается в порт Мукран в Германии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ресурсов Myshiptracking и Marine Traffic.

Российское судно "Академик Черский" в четверг утром покинуло гавань и остановилось в нескольких километрах от немецкого порта. Позже у Мукрана пришвартовалась баржа "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, также отвечающая требованиям для прокладки газовой трубы.

Судно-трубоукладчик прибыло в порт Мукран ранее 8 мая. "Академик Черский" в феврале вышел из порта Находки и направился в Сингапур, однако по ходу следования корабля его маршрут неоднократно менялся, отмечает РИА Новости.