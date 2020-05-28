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22:51   28 Мая 2020
Весь мир

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Вашингтон рискует бесславно провалиться со своим набором новых санкций, которые он грозится ввести против Китая из-за Гонконга, так как Пекин не уступит, а Штаты лишь в очередной раз продемонстрируют свое бессилие.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Как и следовало ожидать, Пекин решил не обращать внимания на недовольство Трампа и угрозу новых санкций из-за Гонконга, — пишет сенатор. — Надо сказать, что США уже ввели в прошлом году санкции против 33 китайских структур, обвинив Китай в преследовании уйгуров, а только что конгресс одобрил новый законопроект, вводящий по этой же причине индивидуальные санкции против крупных китайских чиновников».

По его словам, Штаты, скорее всего введут против Китая новые санкции из-за нового закона о нацбезопасности в Гонконге, а также из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение сената.

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Но США, вводя все новые и новые санкции, рискуют бесславно провалиться, потому что Китай не отступит.

«Чем больше будет введено Штатами санкций без последствий и результатов, и не только против Китая, тем более очевидным будет бессилие США, а механизм санкций лишен смысла и дискредитирован», — уверен Пушков

В заключение он отметил, что Соединенные Штаты своими действиями лишь приближают этот результат, каждая их безрезультатная санкция является очередным гвоздиком в крышку гроба глобальной гегемонии США.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #пушков #китай #весь мир #гонконг

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