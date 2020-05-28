Леонков: подлодка «Князь Владимир» станет важным элементом сдерживания

Атомный подводный крейсер-ракетоносец «Князь Владимир» на ближайшие десятилетия укрепит основу российской ядерной триады.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщение Объединенной судостроительной корпорации о передаче подводного стратегического крейсера «Князь Владимир» ВМФ России.

Ранее, 21 мая 2020 года, сообщалось, что «Князь Владимир» завершил государственные испытания, проходившие в Белом море. При этом Министерство обороны России планирует дополнительно поставить Военно-Морскому флоту еще две подводные лодки 955А «Борей-А», увеличив серию до десяти штук.

Десять стратегических подлодок четвертого поколения станут основой ядерной триады России в морском пространстве на десятки лет. Они смогут нести порядка 160 ракет «Булава», способных поражать цели на расстоянии 8 000 километров. Также ракеты «Булава», оснащенные современной системой преодоления ПВО противника, высокой маневренностью и скоростью, имеют также мощный твердотопливный двигатель и другие достоинства новейшего оружия сдерживания, при небольших размерах.

«Речь идет о проекте 955А, шифр «Борей-А». Эта лодка немного отличается от предыдущих «Бореев” одним из характерных моментов, а именно конфигурацией корпуса. Крейсер «Князь Владимир» избавился от специфического подводного гроба, который размещается над пусковыми шахтами ракет», — заявил Алексей Леонков.

По его словам, у этой подлодки имеется ряд внутренних отличий от предыдущих моделей, которые связаны с системами шумопоглощения и шумозащиты, автоматикой и размещением баллистических ракет.

«Подводная лодка «Князь Владимир», если оценивать ее в целом, совершеннее предыдущих «Бореев». Но при этом не стоит рассуждать, что, например, другие подводные лодки проекта 955 «Борей» хуже — они также являются грозным видом вооружения Российской Федерации, которое входит в систему ядерных сил. Или, в соответствии с общепринятым международным термином, «Ядерную триаду», — добавил эксперт.

По его словам, все корабли этого проекта являются важным элементом поддержания баланса сил и сдерживания условного врага.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2020 года российский Военно-морской флот получит также фрегат «Адмирал флота Касатонов», три корвета – «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», тральщик «Яков Баляев» и большой десантный корабль «Петр Моргунов», а также еще три судна обеспечения.