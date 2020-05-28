Чешский путешественник оценил старания Асада в восстановлении Сирии

Дамаск остается воплощением Востока и украшением Сирии, которую смог спасти от терроризма президент Башар Асад, заявил чешский путешественник Ладислав Калос.

Калос сказал, что Дамаск остается местом безопасности и процветания, несмотря на то, сколько разрушений принесли туда террористы. Также он отметил, насколько красива древняя Пальмира, которая сохранилась после захвата боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) Путешественник призвал туристов, которые будут приезжать в Сирию, посетить этот город.

Исторические достопримечательности в безопасных сирийских городах остаются популярными несмотря на катастрофический спад туристического потока.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума отметил, что учитывая наличие бесплатного пляжа с неглубокой и теплой водой, а также места отдыха для ценителей истории архитектуры, Сирия даст фору даже Греции.

Министр туризма САР Рами Мухаммед Мартини сообщил, что правительство надеется, что подъем туризма поспособствует стабилизации ситуации в экономике. Он добавил, что сейчас Сирия готова предложить доступные цены на уникальные туристические программы.

Благодаря усилиям Асада Сирия стремительно восстанавливается, а успешная борьба с СОVID-19 даст возможность в скором времени открыть границы страны.