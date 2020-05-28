Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем 

Вашингтон хочет, чтобы Европа взяла на себя Россию и сдерживала ее, пока США занимаются Китаем, так как на два фронта воевать сложно.

Такое мнение военный эксперт Алексей Леонков высказал в эфире Sputnik Литва, комментируя сообщение о том, что Эстония и Латвия совместно заказали гранатометы Carl-Gustaf M4 у шведской компании Saab. Поставки начнутся в 2021 году.

По словам представителя эстонского Центра оборонных исследований Рамила Липпа, своей совместной закупкой Латвия и Эстония добились серьезной экономии средств и продемонстрировали прекрасный пример кооперации.

При этом коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков отметил в своем комментарии, что гранатометы представляют из себя универсальное оружие, так как предназначены для поражения и легкобронированной и тяжелобронированной техники, они используются и при штурмовых операциях, и для поражения живой силы – это показали операции, проводившиеся в Сирии.

Соединенные Штаты в своих программных документах определяя стандарты к войне против одной «великодержавной страны», имеют в виду Россию и Китай, добавил эксперт.

«При этом они понимают, что не могут воевать на два фронта. Для этого США важен второй фронт, чтобы Европа занималась Россией, сдерживала, а США будут решать вопрос с Китаем, и понятно, что в обоих этих военных конфликтах будет применяться широко бронетехника. Конечно, чем больше средств поражения этой бронетехники, тем лучше», — отметил Леонков.

Также эксперт добавил, что на данный момент вероятность реального возникновения конфликта остается «никакой», так как Европа не намерена в третий раз наступать на старые грабли, а также все помнят о том, что и РФ, и Китай – ядерные державы, и никто не предскажет, когда они решат спустить ядерный крючок.