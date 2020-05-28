Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Анохин предложил давать рабочие места россиянам, а не приезжим иностранцам

Депутат Анохин предложил давать рабочие места россиянам, а не приезжим иностранцам

 Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению

Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению
Чешский путешественник оценил старания Асада в восстановлении Сирии

Чешский путешественник оценил старания Асада в восстановлении Сирии

 Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев

Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев
Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

 Глава МВД Эстонии: строительство дороги Rail Balticа может быть прекращено

Глава МВД Эстонии: строительство дороги Rail Balticа может быть прекращено
Депутат Анохин предложил давать рабочие места россиянам, а не приезжим иностранцам

Депутат Анохин предложил давать рабочие места россиянам, а не приезжим иностранцам

 Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению

Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению
Чешский путешественник оценил старания Асада в восстановлении Сирии

Чешский путешественник оценил старания Асада в восстановлении Сирии

 Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев

Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев
Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

 Глава МВД Эстонии: строительство дороги Rail Balticа может быть прекращено

Глава МВД Эстонии: строительство дороги Rail Balticа может быть прекращено
20:54   28 Мая 2020
Политика

Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев

Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев

Сотрудники полиции США не смогли в полной мере преодолеть предубеждения насчет афроамериканцев, об этом говорит смерть Джорджа Флойда в Миннесоте, считает политолог Владимир Брутер.

Эксперт заметил, что штат Миннесота является одной из тех территорий, где афроамериканцев не очень много. Их права привыкли игнорировать, в том числе и полицейские, которые обходятся с ними так, как им вздумается. По словам Брутера, правоохранители повели себя как обычно, не рассчитывая, что будут последствия.

"Слова президента США Дональда Трампа, что надо расследовать произошедшее и быстро найти виноватых, показывают: перед выборами ему такого рода происшествия совершенно не нужны", — цитирует Брутера Федеральное агентство новостей (ФАН).

Преодолеть предрассудки у американцев в ближайшее время не получится, говорит эксперт. По его мнению, правоохранители США привыкли считать афроамериканцев людьми низшего сорта, о чем говорят аналогичные происшествия, которые случались не раз и не два до этого. Брутер считает, что в полицию США идут люди одного типа: они хотят определенного рода вседозволенности. По словам политолога, у американской демократии есть и другие слабые места. Несмотря на то, что демократия в Европе похожа на американскую, в Европе таких инцидентов меньше, так как у людей другой менталитет и привычки, заключил Брутер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...