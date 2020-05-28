Брутер заявил, что не все полицейские США преодолели предубеждения насчет афроамериканцев

Сотрудники полиции США не смогли в полной мере преодолеть предубеждения насчет афроамериканцев, об этом говорит смерть Джорджа Флойда в Миннесоте, считает политолог Владимир Брутер.

Эксперт заметил, что штат Миннесота является одной из тех территорий, где афроамериканцев не очень много. Их права привыкли игнорировать, в том числе и полицейские, которые обходятся с ними так, как им вздумается. По словам Брутера, правоохранители повели себя как обычно, не рассчитывая, что будут последствия.

"Слова президента США Дональда Трампа, что надо расследовать произошедшее и быстро найти виноватых, показывают: перед выборами ему такого рода происшествия совершенно не нужны", — цитирует Брутера Федеральное агентство новостей (ФАН).

Преодолеть предрассудки у американцев в ближайшее время не получится, говорит эксперт. По его мнению, правоохранители США привыкли считать афроамериканцев людьми низшего сорта, о чем говорят аналогичные происшествия, которые случались не раз и не два до этого. Брутер считает, что в полицию США идут люди одного типа: они хотят определенного рода вседозволенности. По словам политолога, у американской демократии есть и другие слабые места. Несмотря на то, что демократия в Европе похожа на американскую, в Европе таких инцидентов меньше, так как у людей другой менталитет и привычки, заключил Брутер.