Депутат Анохин предложил давать рабочие места россиянам, а не приезжим иностранцам

Депутат ЗакСа Андрей Анохин подготовил для внесения в Госдуму законопроект, по которому работодатели должны будут освободить рабочие места мигрантов для граждан России.

Согласно подготовленному законопроекту, при приеме на работу потенциальный работодатель должен будет отдавать предпочтение гражданам РФ. Список профессий, которых коснется законопроект, Анохин предложил утвердить Правительству РФ. Предположительно, речь будет идти о профессиях нянь, поваров, охранников и строителей.

Россияне, которые будут работать в указанных сферах по трудовому договору, будут получать полагающуюся от государства поддержку, сообщает News.ru. Представители Федерации мигрантов, в свою очередь, выразили сомнение в том, что места приезжих рабочих заинтересуют россиян.