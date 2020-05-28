Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено еще троим подозреваемым

СК РФ продолжает расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, которые возбудили после публикации на сайте "Бессмертного полка" фотографий нацистских лидеров.

Обвинение предъявлено еще троим подозреваемым. По данным следствия, один из них оформил заявку в приложении "Бессмертный полк онлайн" с фотоизображением Адольфа Гитлера для публикации в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Такие же противоправные действия инкриминируются и второму фигуранту дела из Самары. Действия третьего подозреваемого из Перми квалифицированы как распространение сообщений с неуважительным содержанием о днях воинской славы Российской Федерации. Двое подозреваемых признали свою вину. СК России продолжает устанавливать подобные преступления.

В отношении жителя Волгограда завели уголовное дело за публикацию на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии главы гестапо Генриха Мюллера.