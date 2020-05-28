Карасев: на Украину идет беспрецедентное давление со стороны США

Американцы продолжают вмешиваться во внутренние украинские дела, через свое посольство препятствуя расследованию 18 уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в коррупции и антиконституционных решениях.

Об этом украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, Украина является цивилизованной европейской страной, возможности которой на американском направлении ограничены.

«Знаете, можно говорить, что есть все полномочия у власти для расследования дел против Порошенко, но посмотрите, какое беспрецедентное давление сейчас идет на Украину со стороны американских послов на Украине», — отметил Карасев.

— «Это беспрецедентно, чтобы вообще послы США, которые были на Украине с начала 90-х годов, начиная с посла Романа Попадюка и заканчивая Мариной Йованович, написали письмо с фактически призывом не трогать Порошенко».

При этом, по словам политолога, Украина не может перечить поступающим из США политическим указаниям, так как боится, что Вашингтон потребует от нее возвращения долгов.

«Конечно же, с одной стороны, нужно заниматься тем, чем занимаются сегодня или пытаются заниматься украинские правоохранительные органы, но, с другой стороны, если будет жесткое силовое давление на Порошенко, то где деньги брать на выплату долгов? Все-таки, по линии Международного валютного фонда Украина должна выплачивать долги, а кто главный акционер МВФ?.. США», — напомнил Карасев.

Кроме того, добавил он, Украина занимала деньги у американских частных и приватных фондов, у частных кредиторов, с которыми тоже как-то потом надо будет договариваться.