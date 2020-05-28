Гафуров: фейк Пентагона о российских МиГ-29 не укладывается ни в какие рамки

Заявления AFRICOM о переброске самолетов РФ в Ливию – это провокация с целью перераспределить средства из оборонного бюджета США. Об этом заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.

Африканское командование (AFRICOM) ВС США разослало пресс-релиз на тему якобы переброски истребителей МиГ-29 четвертого поколения в Ливию. Сопровождался документ снимками и комментарием главы африканского командования Стивена Таунсенда. Правда, ни одно из доказательств не выдержало критики, пишет Федеральное агентство новостей.

Так, на снимках ливийской авиабазы Эль-Джуфра можно увидеть силуэт самолета, однако определить его модель невозможно. На увеличенном фрагменте якобы с изображением МиГ-29 заметны следы фотомонтажа. На других фото, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии, видны восемь российских истребителей (МиГ-29 и Су-35). Утверждается, что все они якобы покинули площадку и улетели в Ливию, впрочем, доказательства этого не были представлены.

Гафуров в беседе с изданием "ПолитРоссия" заявил, что этот пресс-релиз является стопроцентной провокацией. О фейковой природе документа говорит и тот факт, что ни одной стороне ливийского конфликта не нужны истребители.

"Да и вообще, это просто не укладывается ни в какие рамки. Это не нужно, это дорого, да и просто не отвечает внешнеполитическому курсу России. Так что это очевидная и понятная провокация со стороны США", – сказал он.

США заявлениями о "российской угрозе" на самом деле хотят добиться перераспределения средств из оборонного бюджета, считает эксперт. В то же время нельзя отрицать, что американцы могут воспользоваться этим фейком как предлогом для вторжения в Ливию в рамках миссии НАТО.