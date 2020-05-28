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19:53   28 Мая 2020
Общество

Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению

Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению

Поправка о волонтерском движении поможет закрепить в Конституции РФ ценность взаимопомощи, а также предоставит ему поддержку на долгие годы, заявила член рабочей группы по поправкам Ольга Амельченкова.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поправок к Конституции РФ, голосование по которым состоится в этом году. Так, в статью 114 добавится пункт о мерах поддержки волонтерских движений. Это изменение уже обсуждалось с молодежью и волонтерами со всей России, сообщает издание iReactor.

Активная поддержка добровольческого движения происходила не всегда, напомнила Амельченкова. Еще десять лет назад волонтерам приходилось достаточно трудно, хотя бы из-за отсутствия доверия к ним.

"Внесение поправки позволит закрепить, во-первых, эту базовую ценность для нашего российского общества — ценность взаимопомощи", заявила член рабочей группы.

Также поправка позволит закрепить на законодательном уровне систематическую поддержку волонтерского движения. Его важность ярко продемонстрировала ситуация с пандемией коронавируса. Амельченкова также обратила внимание на то, что огромное количество предстоящих поправок к Конституции РФ значительно улучшит жизнь каждого человека. Она выразила надежду, что россияне поддержат эти изменения.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #волонтеры #конституция рф

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