Поправка к Конституции РФ о волонтерах предоставит долголетнюю поддержку этому движению

Поправка о волонтерском движении поможет закрепить в Конституции РФ ценность взаимопомощи, а также предоставит ему поддержку на долгие годы, заявила член рабочей группы по поправкам Ольга Амельченкова.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поправок к Конституции РФ, голосование по которым состоится в этом году. Так, в статью 114 добавится пункт о мерах поддержки волонтерских движений. Это изменение уже обсуждалось с молодежью и волонтерами со всей России, сообщает издание iReactor.

Активная поддержка добровольческого движения происходила не всегда, напомнила Амельченкова. Еще десять лет назад волонтерам приходилось достаточно трудно, хотя бы из-за отсутствия доверия к ним.

"Внесение поправки позволит закрепить, во-первых, эту базовую ценность для нашего российского общества — ценность взаимопомощи", — заявила член рабочей группы.

Также поправка позволит закрепить на законодательном уровне систематическую поддержку волонтерского движения. Его важность ярко продемонстрировала ситуация с пандемией коронавируса. Амельченкова также обратила внимание на то, что огромное количество предстоящих поправок к Конституции РФ значительно улучшит жизнь каждого человека. Она выразила надежду, что россияне поддержат эти изменения.