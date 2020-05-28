Глава МВД Эстонии: строительство дороги Rail Balticа может быть прекращено

Скоростная железная дорога Rail Balticа, которая должна была связать Европу с Прибалтикой в обход России, может остаться недостроенной.

Об этом изданию Baltnews сообщил эстонский министр внутренних дел Март Хельме, комментируя решение Государственного суда, в котором ранее недоходное объединение ARB совместно с Эстонским обществом охраны природы оспорили строительство трех участков железной дороги, которые должны были пройти через Пярнуский уезд.

По словам главы МВД Эстонии, который также является лидером Эстонской консервативной народной партии EKRE, в сложившейся ситуации проект строительства скоростной железной дороги может остаться нереализованным.

«В суде было принято решение, что оценка [воздействия] трассы [на окружающую среду] была сделана неправильно, и поэтому надо будет провести эти процедуры заново. На это потребуется как минимум год, а через год – местные выборы. Так что я хочу посмотреть, как наши партнеры будут заниматься этим вопросом накануне местных выборов», — сообщил Хельме.

При этом он добавил, что его партия не собирается бойкотировать строительство дороги, но он полагает, что проект Rail Baltica может быть не реализован в установленные сроки.

«Ситуация в нашу пользу. Я не уверен, что Rail Baltica будет реализована. Все эти оценки влияния на окружающую среду, стоимость трассы и целый ряд других вопросов были сделаны неправильно. И теперь пойти вперед без судебных процессов просто невозможно», — отметил министр.

Также он напомнил о том, что в коалиционном договоре были прописаны все условия реализации данного проекта, и если они не будут выполнены, то этой железной дороги просто не будет.