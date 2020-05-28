Военные полицейские РФ и турецкие солдаты провели патрулирование в районе Кобани в Сирии

Российские военные полицейские и турецкие солдаты провели совместное патрулирование в районе населенного пункта Кобани, что в провинции Алеппо, в северо-западной части Сирии.

Совместные патрулирования России и Турции в Сирии проводятся в рамках выполнения положений меморандума, подписанного в октябре 2019 года. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Министерство обороны Российской Федерации в четверг сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии, зафиксированных в последние сутки. Российская сторона сообщила о пяти случаях нарушения перемирия, турецкие военные сообщили о четырех фактах обстрела.

Сирийский кризис продолжается уже девять лет. В 2017 году правительственным войскам Башара Асада при поддержке ВКС РФ удалось разбить запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство". Сейчас Дамаск занимается восстановлением Сирии и возвращением беженцев в страну.