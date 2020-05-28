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19:22   28 Мая 2020
Армия

Блохин указал на несостыковки в абсурдном вбросе США о российских МиГ-29 в Ливии

Блохин указал на несостыковки в абсурдном вбросе США о российских МиГ-29 в Ливии

США намерены сделать из Ливии новый Ирак в угоду своим интересам, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Вашингтон использует для вторжения в Ливию те же предлоги, что и ранее были опробованы на Ираке, сообщил Блохин в беседе с ФАН. Так он прокомментировал заявление американского командования в Африке, которое обвинило Россию в нарушении эмбарго на поставки вооружения в Ливию. Американцы попытались сфабриковать "доказательства" переброски российских истребителей МиГ-29 на аэродром в Аль-Джуфру.

На поддельном "снимке из космоса" видно два самолета, а не 14, о которых заявил Вашингтон. Качество представленных фото также оставляет желать лучшего. По ним невозможно определить тип воздушного судна. 

Блохин выразил мнение, что США устраивают военные диверсии с целью вторгнуться в Ливию. Сами обвинения являются голословными и не имеют никакой основы. 

"Помните, была такая "пробирка" Колина Пауэлла с якобы образцом химического оружия, которой тот размахивал перед генеральной ассамблеей ООН? Тогда она была использована для оправдания американского вторжения в Ирак с целью свергнуть законного лидера Саддама Хуссейна, который, по версии Штатов, это химическое оружие у себя прятал", — напомнил Блохин.  

По его словам, американцы пытаются воспользоваться уже давно опробованной методикой, чтобы поддержать протурецкие силы в Ливии. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #ливия #блохин

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