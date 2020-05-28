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19:14   28 Мая 2020
Общество

Власти Петербурга в июне приступят к смягчению ограничительного режима

Власти Петербурга в июне приступят к смягчению ограничительного режима

Петербург приступит к снятию ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19.

Власти Петербурга с 1 по 14 июня начнут поэтапно снимать ограничения, сообщается на сайте пресс-службы администрации губернатора города.

Совет по противодействию распространению в Петербурге COVID-19 предложил смягчить ограничения с 1 июня по 14 июня. Первый этап снятия ограничений предусматривает рекомендательный характер режима самоизоляции для пожилого поколения старше 65 лет, также ношение масок и перчаток на улице будет носить характер рекомендации, сообщается на сайте пресс-службы.

Ослаблять ограничения необходимо взвешенно, ситуация с коронавирусом в Петербурге непростая, рассказал губернатор города Александр Беглов на совместном заседании оперативных штабов Петербурга и Ленинградской области.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #беглов #ограничения #коронавирус

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