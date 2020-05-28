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Гафуров: фейк Пентагона о российских МиГ-29 не укладывается ни в какие рамки

Гафуров: фейк Пентагона о российских МиГ-29 не укладывается ни в какие рамки

 "Новая газета" не будет устраивать публичных мероприятий в связи с арестом Азара

"Новая газета" не будет устраивать публичных мероприятий в связи с арестом Азара
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19:06   28 Мая 2020
Общество

Собянин заявил, что подсчеты летальных случаев с COVID-19 соответствуют всем правилам

Собянин заявил, что подсчеты летальных случаев с COVID-19 соответствуют всем правилам

Методика подсчета смертности среди пациентов с коронавирусом в Москве соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но и учитывает ряд причин, которые могли привести к летальному исходу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данные о смертности или о заболевших не занижаются, так как ведомства контролируют все показатели, отметил Собянин. Сведения о ситуации с коронавирусом публикует и Росстат, поэтому невозможно скрыть какую-либо информацию.

Актуальные данные о вирусе опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. В России за все время распространения коронавируса выявлено более 370 тыс. пациентов с коронавирусом, из них выздоровели 142 208 пациентов.

 

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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