Собянин заявил, что подсчеты летальных случаев с COVID-19 соответствуют всем правилам

Методика подсчета смертности среди пациентов с коронавирусом в Москве соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но и учитывает ряд причин, которые могли привести к летальному исходу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данные о смертности или о заболевших не занижаются, так как ведомства контролируют все показатели, отметил Собянин. Сведения о ситуации с коронавирусом публикует и Росстат, поэтому невозможно скрыть какую-либо информацию.

Актуальные данные о вирусе опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. В России за все время распространения коронавируса выявлено более 370 тыс. пациентов с коронавирусом, из них выздоровели 142 208 пациентов.