"Новая газета" не будет устраивать публичных мероприятий в связи с арестом Азара

Либеральное издание "Новая газета" не будет устраивать публичных мероприятий, связанных с арестом их журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил главный редактор Дмитрий Муратов.

По словам Муратова, сейчас практически вся редакция работает из дома и сидит на самоизоляции. Он отметил, что точно будет "наблюдать за условиями содержания Азара и оказывать ему юридическую помощь", однако активно поддерживать своего сотрудника никак не намерен.

Журналиста и мундепа района Хамовники Илью Азара арестовали 26 мая за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного автора Тelegram-канала "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Азар стоял у здания ГУВД столицы, где его задержали правоохранители. Тверской суд назначил журналисту арест на 15 суток, так как это было повторное нарушение закона.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что у Дмитрия Муратова случился конфликт с журналисткой "Новой газеты" Еленой Милашиной, которая является автором фейковых статей о Чечне. В результате журналистка стала публиковать материалы у себя в Facebook.