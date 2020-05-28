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19:04   28 Мая 2020
Общество

Льготные проездные билеты заработают в Петербурге с 1 июня

Льготные проездные билеты заработают в Петербурге с 1 июня

Имеющие право на льготный или бесплатный проезд пассажиры могут начать пользоваться своими проездными с 1 июня, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

Проездные билеты граждан льготных категорий снова начнут действовать. Соответствующий запрет был введен 28 марта на фоне распространения коронавируса. Оставшиеся с того дня ресурсы будут полностью восстановлены. Активация билетов будет проходить двумя способами, либо в автоматизированном режиме в течение июня, либо по заявлению с 1 июля по 31 декабря.

Например, если пассажир в настоящее время находится на лечении в медицинском учреждении или на даче, не пользуясь городским транспортом, то он в любом случае не потеряет находящиеся на проездном билете средства, говорится на сайте Смольного.

Подробная информация о том, как можно будет восстановить свои ресурсы на карте, появится позже на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Также по многочисленным просьбам петербуржцев полностью восстанавливается бесплатный проезд для льготников в пригородных поездах, если точка прибытия и отправления находятся на территории города. Такая же система будет работать для пригородных автобусов.

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Автор: Илья Романович
#петербург #транспорт #льготники #проездной

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