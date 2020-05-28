Стало известно о причастности ПНС и Турции к фейку о переброске МиГ-29 в Ливию

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вместе с Турцией попытались развить фейк о переброске российских истребителей в Ливию.

Поддерживающий ПНС Ливии аккаунт в Twitter опубликовал фото старых самолетов Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-25 пытаясь выдать их за прибывшие на ливийскую авиабазу Аль-Джуфра российские истребители МиГ-29. В качестве "доказательства" были использованы скриншоты из общедоступных Google-карт.

Таким образом лояльный к ПНС аккаунт пытался поддержать заявления американских военных AFRICOM, которые заявили о переброске МиГ-29 в Ливию с помощью нескольких фото самолетов и снимков авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Однако вывить фейк оказалось не так уж сложно, поскольку очевидные несостыковки бросаются в глаза, пишет ФАН.

На скринах с карт заметно, что стоящие на авиационной базе самолеты — это советские Миг-25, об этом говорит характерная форма воздухозаборников реактивного двигателя. Они находятся там много лет и не используются силами ЛНА с 2011 года, поскольку самолеты были повреждены во время внутриливийского кризиса. Американские военные AFRICOM представили фото сомнительного качества, на которых невозможно определить принадлежность самолетов. Сразу после этого в Twitter появились скриншоты с Google-карт, на которых не видно ни одного МиГ-29 ВКС РФ. Именно этот аккаунт на прошлой неделе разместил ролик с телом неизвестного мужчины, которого пытались выдать за бойца ЧВК "Вагнера". Очевидно, что протурецкий режим в Триполи пытается использовать все доступные средства информационного манипулирования.