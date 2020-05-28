Разглагольствующий о популизме экономист Сергей Гуриев сам придерживается такой политики. Это прослеживается в отсутствии конкретных действий, а также в его голословных заявлениях.

Гуриев склонен делать пустые заявления в экономической сфере, а также высказываться о проблемах общества, пишет Федеральное агентство новостей.

В 2013 году Гуриев проходил по уголовному делу ЮКОСа в качестве свидетеля. Согласно информации следователей, его и других специалистов при подготовке докладов для олигарха Михаила Ходорковского могло стимулировать руководство нефтяной компании. В том же году Гуриев тайно сбежал из России, на сегодняшний день он скрывается во Франции, тиражируя фейки и вбросы о родной стране из-за рубежа.

Во время эфира на радиостанции "Эхо Москвы" экономист довольно долго рассуждал о популизме как о политическом движении. Себя же он не причисляет к популистам. Гуриев отметил, что скандально известный блогер Алексей Навальный в его глазах выглядит "нормальным" парламентарием, а не популистом. Примечательно, что все действия Навального и его высказывания указывают на обратное. Сам глава ФБК, признанного иноагентом на территории РФ, неоднократно упоминал Гуриева в хорошем ключе, поскольку тот причастен к президентской кампании блогера, хотя и не принимал активного участия в ее создании.