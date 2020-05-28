Захарова заявила, что РФ не исключает выход США из договора о запрете ядерных испытаний

Россия не исключает, что США могут готовить почву для отзыва американской подписи под Договором о всеобъемлющем запрете проведения ядерных испытаний. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники, информировала читателей, что в правительстве США идет обсуждение возможного проведения первого ядерного испытания с 1992 года.

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации", — обозначила Захарова.

Она заявила, что так Вашингтон может готовить мировую общественность к тому, что США отзовут свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Такой алгоритм действий использовался администрацией Америки неоднократно путем утечек и вбросов соответствующих материалов.

Ранее в МИД РФ отметили, что Государственный департамент США фабрикует вбросы в адрес российской стороны о якобы нарушениях Договора по открытому небу — так США надеются отвести мировое внимание от собственного несоблюдения договора. Об этом информирует RT.