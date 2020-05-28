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18:31   28 Мая 2020
Экономика

Порошенко снова вошел в рейтинг "Forbes Украина"

Порошенко снова вошел в рейтинг "Forbes Украина"

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в список 100 богатейших бизнесменов по версии издания "Forbes Украина" после пятилетнего перерыва, сообщили представители российской версии журнала.

Рейтинг ста самых состоятельных предпринимателей составлен украинским изданием впервые с 2016 года. Туда попали бизнесмены, размер состояния которых превышает 95 миллионов долларов.

Возглавляет список горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чьи резервы оценили в 2,8 миллиарда долларов. После отсутствия в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes в течение пяти лет туда вошел экс-президент Украины Порошенко, передает российская редакция Forbes.

Общее состояние украинских бизнесменов, оказавшихся в списке престижного издания, превысило отметку в 31 миллиард долларов. Число предпринимателей, обладающих средствами в размере более 1 миллиарда долларов, составило восемь человек.

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Автор: Василий Пименов
#порошенко #рейтинг

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